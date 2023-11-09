Президент Путин прилетел в столицу Казахстана для переговоров с лидером этой страны

В Астане должна состояться встреча на высшем уровне, и для этого российский президент прибыл в данный населенный пункт по приглашению Касыма-Жомарта Токаева.

Во время переговоров главы государств, по утверждению Дмитрия Пескова, «сверят часы» по всему комплексу отношений между странами. Они обсудят сотрудничество, а также инвестиции в экономику друг друга. Сначала общение будет проходить в очень узком кругу, затем его формат значительно расширят. Планируется подписание целого ряда документов, а также выдача совместного заявление для масс-медиа. Об этом сообщили РИА Новости.

Путин и Токаев также должны принять участие в международном форуме, который проходит в Костанае. Они поучаствуют в нем по видеосвязи. Тема форума в этом году «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».