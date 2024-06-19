Президент Путин призвал Совет Безопасности ООН пересмотреть санкции в отношении Северной Кореи

Владимир Путин считает, что санкции, инспирированные Соединенными Штатами против КНДР, со стороны Совбеза ООН необходимо пересмотреть. Им не стоит быть бессрочными. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Слова российского лидера привели РИА Новости. По его мнению, Запад старательно маскирует свои пропагандистские штампы, но он не может скрыть агрессии в отношении северо-восточной Азии. Путин отметил, что оценки России и КНДР по поводу причин эскалации мировой военной напряженности во многом совпадают. США старательно нагнетают обстановку, и эту цепочку событий необходимо разорвать.

«Бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», - указал он.

Путин добавил, что Америке старательно помогают ее союзники в этом регионе, Республика Корея и Япония, они также подрывают мир и стабильность.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время своего визита в Якутск затронул тему строительства моста через Лену, который необходим региону для успешного развития. Он заявил, что всего за день до рабочей поездки обсуждал данный вопрос с министром финансов Силуановым.