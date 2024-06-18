Путин затронул тему строительства моста через Лену при посещении Якутии

Российский президент Владимир Путин при общении с главой Республики Якутия Айсеном Николаевым поднял вопрос о возведении переправы через реку Лена. Об этом сообщил ТАСС .

Николаев презентовал главе государства мастер-план по развитию региона. Он утверждал при этом, что мост через Лену необходим по ряду причин. Переправа позволит нарастить ВВП, а также снизить прямые расходы из регионального бюджета. В ответ на это Путин заявил, что буквально за день до встречи обсуждал данный вопрос с министром финансов.

«Вчера говорил с Силуановым», - указал Путин.

Мост через Лену позволит организовать в Якутске транспортно-логистический узел. За счет этого перевозки через регион вырастут в три раза. По ориентировочным подсчетам, строительство моста может обойтись в 800-900 миллионов рублей.

Ранее Путин пообещал, что РФ обязательно накажет Запад за воровство ее активов. По его словам, Европа и Соединенные Штаты решили разрушить существующую правовую систему даже несмотря на то, что она обеспечивает им процветание.