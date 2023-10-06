Президент Путин выразил надежду на скорую встречу с премьером Киргизии

Российский лидер завил, что ему есть что обсудить с главой Кыргызстана. В первую очередь это касается вопросов, связанных с экологией.

Владимир Путин на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что очень надеется на то, что Акылбек Жапаров примет участие в саммите стран СНГ. По его мнению, у них есть о чем поговорить при личной встрече.

«Надеюсь, мы с ним увидимся на саммите СНГ в ближайшее время и тоже будем об этом говорить», - указал он.

Слова президента были опубликованы на сайте этого клуба. Он считает, что об экологии нельзя забывать, и ее вопросы требуют решений. Это находится на текущей повестке у Путина.