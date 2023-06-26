Президент Путин заявил, что россияне проявили консолидацию. Всех сплотила судьба Отечества

Президент РФ Владимир Путин отблагодарил всех граждан страны за проявление выдержки и сплоченности в ходе своего последнего обращения. Путин заявил, что граждане страны проявили консолидацию высочайшего уровня, показав свою выдержку и сплоченность как общества.

Путин отметил, что всех граждан в такой важный момент объединила ответственность за дальнейшую судьбу Отечества. Глава РФ заявил, что подобная солидарность граждан в очередной раз доказала, что никакой шантаж или попытки посеять смуту не будут успешны.

Президент отметил, что поддержка, высказанная согражданами сыграла важнейшую роль в событиях последних дней. Она позволила гражданам России вместе преодолеть испытания.

«Спасибо вам за это», – заключил президент.

Он также отдельно поблагодарил военных, вставших на защиту родины и отметил, что в рядах бойцов «Вагнер» огромное количество настоящих патриотов, которым не повезло оказаться втянутыми в преступление против государства.