Президент Республики Сербской Додик напился по случаю получение ордена от Путина

Напомним, президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик был награжден орденом Александра Невского еще в июне прошлого года. Однако вручили награду политику лично 21 февраля во время посещения им Казани, где он встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Позднее в соцсети X Додик признался, что отметил получение награды от президента Путина согласно исконно русским традициям, пригубив спиртного. В качестве подтверждения политик разместил видено, на котором он кладет орден Александра Невского в рюмку с алкоголем, а затем, перекрестившись, выпивает ее.

«В Казани мы традиционным русским способом отметили получение ордена Невского. Эту награду мне вручил Путин», — написал лидер боснийских сербов.

15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).