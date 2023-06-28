Президент РФ и король Бахрейна провели телефонный разговор

В среду, 28 июня, президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля .

Король Бахрейна отметил, что действия президента РФ обеспечивают стабильность в государстве и не нарушают законодательство. Разговор прошел в положительной тональности. Стороны готовы и дальше продолжать плодотворное сотрудничество и укреплять российско-бахрейнские отношения.

Также Владимир Путин поздравил короля Бахрейна и его народ с исламским праздником Курбан-байрам. Ранее Владимир Путин обратился с праздничными поздравлениями к мусульманам, которые проживают на территории России. Президент отметил бесстрашие бойцов-мусульман в зоне СВО.