Президент РФ Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества завтра

Российский лидер Владимир Путин завтра проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об это сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что мероприятие пройдет завтра, 4 декабря, в режиме видеоконференции.

Добавляется, что заседание приурочено к Международному дню прав человека.

Отмечается, что в ходе его члены Совета представят доклады об итогах работы в уходящем году.