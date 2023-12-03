Президент РФ Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества завтра
Фото: [©Михаил Климентьев/РИА Новости]
Российский лидер Владимир Путин завтра проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об это сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что мероприятие пройдет завтра, 4 декабря, в режиме видеоконференции.
Добавляется, что заседание приурочено к Международному дню прав человека.
Отмечается, что в ходе его члены Совета представят доклады об итогах работы в уходящем году.