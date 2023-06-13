Президент РФ Путин заявил, что Россия не планировала крымские события и спецоперацию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планировала события, которые произошли в Крыму и Севастополе в 2014 году, а также проведение специальной военной операции на Украине.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с российскими военкорами, которая проходит 13 июня. В ней участвуют журналисты Первого канала, НТВ, ВГТРК, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры, активно освещающие в своих соцсетях ход СВО. Слова Путина цитирует РИА Новости.

«Ведь мы не планировали ни крымских событий, мы не планировали ни событий, которые сейчас происходят. Я же сказал, и в ходе нашей сегодняшней встречи – мы пытаемся прекратить этот вооруженный конфликт», – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Россию вынудили начать спецоперацию, а Москва старается прекратить этот конфликт.

В 2014 году в результате государственного переворота, свержения президента Виктора Януковича на Украине, а также начала Евромайдана в Киеве, жители Республики Крым и Севастополя выразили желание вернуться в Россию. В марте этого же года в регионах были проведены референдумы о вхождении в состав РФ.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент Владимир Путин к одним из ее целей отнес защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию соседнего государства. В результате – территории ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью России.