Президент РФ заявил, что «свет в конце туннеля» в вопросах урегулирования конфликта есть
РБК: Путин дал оценку вопросу об урегулировании украинского конфликта
Фото: [kremlin.ru]
Об этом также сообщил РБК, приводя слова Владимира Путина, сказанные в ходе прямой трансляции по итогам его визита в Китай 3 сентября.
Президент России Владимир Путин после саммита ШОС во время пресс-конференции заявил, что «свет в конце тоннеля» в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть.
«Если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно. <…> Тем более что мы видим настроения администрации Трампа, <…> не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — заявил российский лидер.
В противном случае, по его словам, придется «решить наши задачи вооруженным путем».
