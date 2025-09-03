Президент РФ заявил, что «свет в конце туннеля» в вопросах урегулирования конфликта есть

Об этом также сообщил РБК , приводя слова Владимира Путина, сказанные в ходе прямой трансляции по итогам его визита в Китай 3 сентября.

Президент России Владимир Путин после саммита ШОС во время пресс-конференции заявил, что «свет в конце тоннеля» в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть.

«Если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно. <…> Тем более что мы видим настроения администрации Трампа, <…> не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — заявил российский лидер.

В противном случае, по его словам, придется «решить наши задачи вооруженным путем».

Ранее сообщалось, что визит Путина в Китай совпал с рекордной за 60 лет жарой.