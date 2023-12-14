Президент России выразил уверенность в победе в СВО

Владимир Путин заявил, что не сомневается в том, что Россия победит в СВО. Об этом глава государства сказал в ходе большой пресс-конференции и прямой линии.

Президент рассказал о своей недавней поездке в Донбасс. Он подчеркнул, что люди, которые проживают в ЛНР и ДНР, имеют сильный характер.

«Столько лет боролись, не сдавались. <…> Уверен, победа будет за нами общая», — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин объяснил, что российские войска отошли от Крынок для сохранения личного состава.