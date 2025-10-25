Поездка президента Румынии Никушора Дана в Ясский национальный театр обернулся публичным скандалом. Как сообщает журнал Agora Press, у входа в здание главу государства встретила возмущённая толпа. Люди выражали недовольство его политикой.

Десятки людей, протестующих, встретили политика свистом и резкими выкриками. Политики Дана обвиняли в предательстве и призывали его отправиться «на Украину». Один из участников собрания прямо заявил, что он самый слабый президент в истории страны.

Глава государства воздержался от спора с недовольными гражданами, ограничившись лишь символическим приветствием, известным как «римский салют».

Не делая заявлений, он быстро покинул место конфликта и укрылся в здании театра.