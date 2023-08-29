Президент Румынии потребовал расширить присутствие США в регионе

Он хочет, чтобы Соединенные Штаты углубили свое участие в румынской жизни во всех формах, от военной до политической.

По утверждению Клауса Йоханниса, политика его правительства строится на трех точках опоры, таких как Евросоюз, НАТО и партнерство с Америкой. Все шаги, которые предпринимаются Румынией в международных отношениях, обязаны согласовываться с ЕС.

«Также мы хотим увеличить американское присутствие в нашем регионе во всех формах - военной, экономической, энергетической и политической», - указал он.

Его слова привело ТАСС. По мнению президента, его задачей также является оказание помощи Молдавии и Украине. Данные страны с его помощью должны начать переговоры о вхождении в состав ЕС.