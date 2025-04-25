Президент Сербии предложил провести саммит с участием Путина и Трампа в Белграде

Сербии стоит провести в следующем году масштабный международный форум и пригласить на него главу Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. С таким предложением выступил сербский президент Александр Вучич. Его слова привел телеканал Informer TV.

По утверждению Вучича, такой форум может быть проведен весной 2026 года. Белград, по его мнению, станет самым подходящим местом для его проведения.

«У меня есть идея в следующем году, озвучиваю ее здесь вам впервые, сделать большой глобальный форум с разными темами, провести его в Белграде», — указал он.

Политик добавил, что на форум могут быть приглашены итальянский премьер Джорджи Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, российский лидер Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Сербии Александар Вулин не вошел в новое национальное правительство из-за давления на сербского президента Вучича со стороны Еврокомиссии. Вулин известен своей пророссийской позицией, он выступает за нормализацию отношений с Москвой. По этой причине Евросоюз сделал все возможное, чтобы политик не вошел в новое правительство Сербии.