Стало известно о причинах, по которым Вулина не включили в состав нового правительства Сербии
ТАСС: Вулин не вошел в состав сербского правительства из-за давления Запада
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Вице-премьер Сербии Александар Вулин не вошел в новое национальное правительство из-за давления на сербского президента Вучича со стороны Еврокомиссии. Об этом сообщил ТАСС.
Издание сослалось на точку зрения информированного источника. Вулин известен своей пророссийской позицией, он выступает за нормализацию отношений с Москвой. По этой причине Евросоюз сделал все возможное, чтобы политик не вошел в новое правительство Сербии.
«Александара Вулина убрали из правительства из-за давления Брюсселя», — указали журналистам.
Ранее сам Вулин заявлял, что в ЕС захотели запретить ему въезд в Европу. После выступления политика в Европарламенте, никто не попытался опровергнуть его точку зрения. Брюссель тут же приступил к гонениям. По словам Вулина, ему не привыкать находиться под санкциями, поскольку в его отношении уже предприняты ограничительные меры со стороны США. Он также подчеркнул, что не прекратит говорить правду.