Президент Сербии Вучич назвал сроки возможной активизации ВСУ

По словам сербского лидера Александра Вучича, украинская армия может совершить попытку очередного наступления для прорыва обороны РФ с целью показа итога конфликта к саммиту Североатлантического альянса, который планируется в ноябре в столице Литвы, и тем самым получить приглашение в НАТО. Об этом сообщают Argumenti.ru.