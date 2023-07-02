Президент Сербии Вучич назвал сроки возможной активизации ВСУ
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По словам сербского лидера Александра Вучича, украинская армия может совершить попытку очередного наступления для прорыва обороны РФ с целью показа итога конфликта к саммиту Североатлантического альянса, который планируется в ноябре в столице Литвы, и тем самым получить приглашение в НАТО. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он отметил, что из-за подобных действий не исключены новые гонения на граждан Сербии со стороны Косово.
По мнению президента Сербии, украинское наступление будет иметь целью направление на Бахмут и Энергодар.