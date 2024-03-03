Президент Сербии Вучич не исключил отправку Западом войск на Украину

Сербский президент Александр Вучич выразил мнение, что в текущих условиях нельзя исключать вероятность отправки коллективным Западом своих военных на Украину для участия в конфликте. Слова сербского лидера передает информационное агентство ТАСС .

Во время недавнего выступления на заседании Сербской прогрессивной партии, президент страны напомнил, что когда-то и в появлении западных танков на Украине все сомневались. Тем не менее это произошло, добавил он. Сейчас же все говорят о вероятности отправки западных войск на Украину и это произойдет, заявил сербский президент.

Вучич заявил, что «ситуация будет ухудшаться повсюду» и призвал объединиться для помощи сербскому народу в Косове и Метохии. Президент подчеркнул, что те должны войти в состав Сербии для того, чтобы государство прогрессировало и росло экономически.