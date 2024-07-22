Коллективный Запад готовится к прямому столкновению с РФ намного быстрее, чем думают люди на Востоке, в самой России и Сербии. Соответствующее предупреждение сделал сербский президент Александр Вучич в беседе с TV Pink.

По словам Вучича, несмотря на активную подготовку, на текущий момент Запад еще не готов к прямому столкновению. Более того, победа западной стороны невозможно до тех пор, пока с российским президентом Владимиром Путиным не произойдет что-то.

Президент Сербии указал на то, что его российский коллега добивается того, чтобы «его политическим наследием были результаты Иоанна, Петра Великого и Екатерины Великой». Вучич объяснил, что Путин мыслит геополитически и если он проиграет, то от этого наследия может ничего не остаться.

Он также напомнил, что истории известны и другие случаи, когда некоторые скандинавские и западные страны предлагали разделить территорию России и ее ресурсы. По мнению Вучича, в данный момент Запад не готов победить РФ из-за того, что россияне готовы защищать свою страну, в то время, как на Западе готовых к подобному нет. Запад хочет воевать дистанционно и делать это через кого-то другого, объяснил Вучич.

В то же время, достаточно скоро наступит момент, когда Запад окажется готов к прямому столкновению с Россией и нападет. Он подчеркнул, что россияне и сербы обманываются, когда думают, что Запад не решится на подобное.

«Они готовятся к военному конфликту», — предупредил сербский президент.

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