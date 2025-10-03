Президент Республики Сербской пожаловался Путину на давление со стороны ЕС

Президент Республики Сербской Милорад Додик обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом не оставлять сербский народ на произвол бюрократических структур из Брюсселя, пишет RT.

В своем обращении политик выразил серьезную обеспокоенность продолжающимся давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, «душат республику и не дают ей нормально жить».

Ранее, в ходе состоявшейся встречи в Сочи, Путин и Додик подробно обсудили сложившуюся ситуацию в Республике Сербской. Российский лидер назвал положение в стране сложным.

Республика Сербская — одна из двух самостоятельных частей (энтитетов) Боснии и Герцеговины. Она была провозглашена в 1992 году и имеет собственные органы власти, столицей является город Баня-Лука.

