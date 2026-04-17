Мерц приветствовал открытие Ормузского пролива и предупредил о глобальном кризисе в случае срыва перемирия

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал заявление Ирана об открытии Ормузского пролива для прохода коммерческих судов. Однако он предупредил, что срыв перемирия грозит масштабным многоплановым глобальным кризисом и обрушением энергетических рынков. Об этом пишет РИА Новости.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в связи с перемирием в Ливане проход через стратегически важный пролив полностью открыт на время прекращения огня. Мерц призвал обеспечить беспрепятственное судоходство в полном соответствии с международным морским правом. Он также заявил о намерении приложить все усилия для окончательного восстановления мира в ближневосточном регионе.

На этом фоне переговоры Ирана и США, начавшиеся 11 апреля в Исламабаде, не увенчались успехом. Уже 12 апреля вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что сторонам не удалось прийти к соглашению. А 13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Вашингтон утверждает, что ограничения касаются только судов, связанных с Ираном. Канцлер ФРГ подчеркнул, что стремительно растущие цены на энергоносители должны как можно скорее пойти вниз, а нынешнее противостояние не должно становиться трансатлантическим тестом на прочность.

