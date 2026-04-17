Никаких прыжков: йога-мастер назвала три упражнения для подтянутой фигуры и разгона крови

Худеть не значит прыгать до седьмого пота. Некоторые упражнения работают почти незаметно, но с мощным эффектом. Речь о статических позах на баланс, которые заставляют тело тратить энергию просто на то, чтобы сохранять одну линию. Йога-мастер отеля тишины «Мира Силентиум» Наталья Семикашева в комментарии RuNews24.ru объяснила механизм: удержание равновесия активно запускает кровообращение, ускоряет обменные процессы и повышает теплоотдачу. В итоге калории расходуются без интенсивных нагрузок.

Эксперт выделила три асаны. Первая — поза воина III. Человек стоит на одной ноге, вторая вытянута назад, руки направлены вперед. Корпус, поднятая нога и руки находятся в одной плоскости параллельно полу. Живот подтянут, поясница стабилизирована. Затем упражнение повторяется на другую сторону. Удержание равновесия требует огромного расхода энергии. В работе — ноги, спина и пресс.

Вторая асана — поза лодки. Исходное положение лежа на спине. Поясница плотно прижата к полу. Ноги поднимаются примерно на 30-35 градусов. Руки вытянуты вперед параллельно полу, голова и лопатки оторваны от пола. Это упражнение активно включает мышцы верхнего и нижнего пресса.

Третья — обратная планка. Лицо и передняя поверхность тела смотрят вверх. Руки и ноги упираются в пол, тело вытянуто в одну струну. Пальцы ног тянутся к полу, лопатки сведены друг к другу. Здесь работают руки, ноги и мышцы спины.

По словам Натальи Семикашевой, эти асаны запускают цепную реакцию. Увеличивается потребление кислорода, ускоряются обменные процессы, появляется потоотделение. Улучшается пищеварение, уходят застойные явления во внутренних органах, нормализуется гормональный фон. В сочетании с правильным режимом питания это ведет к снижению жировых отложений и формированию подтянутого силуэта. Асаны расходуют энергию за счет внутренних ресурсов организма, давая при этом заряд бодрости, ясность и повышая общий уровень энергии для повседневной жизни. Главное — никаких прыжков и кардио. Только тело в одной линии.

