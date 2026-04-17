Одно слово лишило российскую пенсионерку 8,5 млн рублей

В Междуреченске 74-летняя пенсионерка лишилась всех накоплений. Как пишет VSE42.Ru , женщина сняла с банковских счетов более 8,5 млн рублей и на улице передала их незнакомцу.

Поводом стал звонок от лже-полицейского, который сообщил страшную новость: якобы от имени пенсионерки переводят деньги за границу, а сама она теперь фигурантка дела о финансировании террористов. Следом позвонил «сотрудник Центробанка» и убедительно попросил обналичить все сбережения и передать их уполномоченному лицу. Женщина, по ее собственному признанию, знала о подобных схемах из СМИ и телевизионных программ. Но психологическое давление сделало свое дело. Она сняла деньги и вышла на улицу. Курьер, который ждал ее, назвал кодовое слово «море» — и пенсионерка безропотно отдала пакет с миллионами.

В полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Эта статья предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Правоохранителям удалось быстро выйти на след. Задержали троих подозреваемых: двух жителей Кемерова и 18-летнего молодого человека из Ленинска-Кузнецкого.

Как выяснило следствие, работу в мессенджере нашли все трое. Они арендовали машину и приехали в Междуреченск. Двое отсиживались в автомобиле и следили за обстановкой. Третий подошел к пенсионерке, назвал кодовое слово и забрал пакет. Всю сумму, более 8,5 миллиона рублей, курьеры передали неизвестному куратору, который руководил операцией дистанционно. Сейчас все трое задержанных находятся под стражей. Пенсионерка осталась без денег, а полицейские продолжают искать организатора, для которого «море» оказалось чужим горем.

