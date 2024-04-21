Президент Сирии Башар Асад высказался об украинском кризисе и проведении СВО. По словам главы государства, победа в этой истории будет за Россией. Об этом пишет ТАСС.

Асад выразил уверенность, что на востоке Украины живут в основном именно русские, которые долгие годы страдали из-за киевского режима и беззакония. Президент Сирии поддерживает СВО, и уверен, что оно благополучно закончится победой армии РФ.

«У украинских нацистов есть конкретная цель. Я уверен, что противостояние закончится победой России и она вновь объединит братские народы», — сказала Асад.

По мнению сирийского лидера, Россия лишь исправляет ужасы, которые Украина сотворила со своим народом и русскими. Запад пытается вставлять палки в колеса России, хотя она помогает многим странам побороть терроризм. Могучая держава, по словам политика, способна принести мировую стабильность как в сфере международных отношений, так и в военном плане.

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