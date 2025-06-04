Словацкий президент Петер Пеллегрини отклонил поступившую ему петицию о проведении референдума по поводу снятия санкций с России. Он счел невозможным такой шаг. Такое заявление политик сделал во время выступления на телеканале ТА3.

За петицию, согласно которой в Словакии стоит провести референдум с вопросом об отмене санкций против России, проголосовало почти 400 тыс. человек. Она набрало даже большее количество голосов, чем это предусматривается законом. Тем не менее, Пеллегрини заявил, что запустить общенародное голосование невозможно. Петиция якобы не соответствует принятым требованиям, в ней не сформулирован тот вопрос, за что должны отдать голос словаки.

«Неясно, идет ли речь о будущем, то есть об указании отвергнуть новые возможные санкции, или это должно коснуться текущих санкций, за принятие которых Словакия голосовала уже 17 раз?» — указал он.

Президент добавил, что у премьер-министра Фицо и без того есть право голосовать за то, чтобы новые санкции в отношении РФ не были утверждены.

Ранее Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, выступил с заявлением. Он сообщил, что руководство Евросоюза может все-таки пойти на смягчение своей политики в сфере отказа от российских энергоресурсов. Политик утверждает, что Европа стоит перед серьезным выбором. Она может лишиться поставок из России не только нефти и газа, но и ядерного топлива, а также обогащенного урана. Все это в состоянии сподвигнуть руководство ЕС на отказ от своей непримиримой политики в адрес РФ.