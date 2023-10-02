Президент Словакии поручила Роберту Фицо сформировать кабинет министров

Партия Фицо получила поддержку 22,94% избирателей, что дало ей 42 места в парламенте из 150.

Словацкое правительство должно опираться на парламентское большинство, поэтому партии «Смер» предстоит сформировать коалицию с другими политическими силами. Наиболее вероятными партнерами считаются социал-демократическая партия «Голос» во главе с еще одним экс-премьером Словакии Петером Пеллегрини и консервативная партия SNS.

У «Голоса» 27 мест в парламенте, у SNS – 10.

Второе место на выборах заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko (32 места в парламенте).

Роберт Фицо в предвыборных обещаниях заявлял, что в случае его возвращения на пост премьер-министра Словакия откажется от военной и финансовой помощи Украине.