Президент Словакии поручила Роберту Фицо сформировать кабинет министров
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Президент Словакии Зузана Чапутова поручила сформировать правительство страны председателю победившей на парламентских выборах партии «Смер», экс-премьеру республики Роберту Фицо.
Партия Фицо получила поддержку 22,94% избирателей, что дало ей 42 места в парламенте из 150.
Словацкое правительство должно опираться на парламентское большинство, поэтому партии «Смер» предстоит сформировать коалицию с другими политическими силами. Наиболее вероятными партнерами считаются социал-демократическая партия «Голос» во главе с еще одним экс-премьером Словакии Петером Пеллегрини и консервативная партия SNS.
У «Голоса» 27 мест в парламенте, у SNS – 10.
Второе место на выборах заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko (32 места в парламенте).
Роберт Фицо в предвыборных обещаниях заявлял, что в случае его возвращения на пост премьер-министра Словакия откажется от военной и финансовой помощи Украине.