Президент США Байден заявил, что больше всех боролся с вооруженным насилием

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что больше всех остальных президентов боролся с вооруженным насилием в Штатах. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях, несмотря на то, что на его президентство статистика по вооруженному насилию была самой худшей. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Байден заявил, что за период своего нахождения на посту президента, он подписал больше всех исполнительных приказов, направленных на снижение показателя по вооруженному насилию.

В 2023 году Штаты могут поставить антирекорд по количеству инцидентов с массовой стрельной. За первое полугодие таких случаев было уже 447. Если динамика никак не изменится, то годовая статистика составит порядка 700 случаев.

На президентство Байдена пришлось 2 подобных рекорда: в 2021 году количество случаев массовой стрельбы, с более чем четырьмя пострадавшими, достигло 688. В 2022 году таких инцидентов было 646. Общее количество погибших от оружия впервые превысило 20 тысяч человек в год.