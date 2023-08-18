Президент США Байден заявил, что больше всех боролся с вооруженным насилием
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что больше всех остальных президентов боролся с вооруженным насилием в Штатах. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях, несмотря на то, что на его президентство статистика по вооруженному насилию была самой худшей. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Байден заявил, что за период своего нахождения на посту президента, он подписал больше всех исполнительных приказов, направленных на снижение показателя по вооруженному насилию.
В 2023 году Штаты могут поставить антирекорд по количеству инцидентов с массовой стрельной. За первое полугодие таких случаев было уже 447. Если динамика никак не изменится, то годовая статистика составит порядка 700 случаев.
На президентство Байдена пришлось 2 подобных рекорда: в 2021 году количество случаев массовой стрельбы, с более чем четырьмя пострадавшими, достигло 688. В 2022 году таких инцидентов было 646. Общее количество погибших от оружия впервые превысило 20 тысяч человек в год.