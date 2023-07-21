Президент США потерялся на сцене после выступления в Филадельфии

Видео, где с Джо Байденом произошел казус, быстро распространилось в сети. Глава Белого дома, после того, как закончил свое выступление, не направился к выходу, как должен был сделать. Он развернулся лицом к помощнику, и стал делать непонятные жесты руками с очень озабоченным лицом. После этого президент начал движение, но остановился, пройдя несколько шагов. Байден стоял так до тех пор, пока не получил от помощника указания. Тот развернул его в противоположную сторону и помог уйти с места выступления.

Об этом рассказали РИА Новости. Джо Байден регулярно попадает в подобные ситуации из-за своего преклонного возраста. Он неоднократно терял направление при попытке уйти со сцены, спотыкался на трапе самолета, путал слова в своей речи.