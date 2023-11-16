Президент Таджикистана посетит Москву на следующей неделе

Политика
© Павел Бедняков/РИА Новости

Фото: [© Павел Бедняков/РИА Новости]

Визит Эмомали Рахмона в РФ состоится 21-22 ноября.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что глава Таджикистана приезжает в Россию уже на следующей неделе.

«Да, действительно. На следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Главы двух государств проведут встречу на высшем уровне, которая затем перерастет в мероприятия в более расширенном формате. Им предстоит обсудить наиболее актуальные сейчас темы.

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