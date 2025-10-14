Трамп подтвердил запланированную встречу с Зеленским в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп во вторник публично подтвердил свои намерения провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в столице США.

Встреча, согласно планам, должна состояться 17 октября в Белом доме. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Трамп заявил: «Думаю, что да». Таким образом, он подтвердил информацию, ранее распространенную изданием Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Сам Зеленский выразил надежду на проведение вашингтонских переговоров, одной из ключевых тем которых, по его словам, станет обращение за поставками дальнобойных вооружений.

Ранее Трамп притворился, что не узнал Джорджу Мелони на саммите в Египте.