Президент ЦАР отметил вклад российских инструкторов в развитие отношений

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным, президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера отметил важный вклад российских инструкторов в укрепление двусторонних отношений, сообщило РИА Новости.

Туадера также поблагодарил Путина за теплый прием, оказанный ему и его команде. Он подчеркнул, что армия ЦАР, прошедшая подготовку у российских инструкторов, готова противостоять террористическим угрозам, добавив, что российские специалисты — высококвалифицированные профессионалы.

Президент ЦАР отметил, что подготовленные российскими инструкторами военные могут эффективно защищать страну от любых посягательств. Он также отметил, что совместные усилия будут продолжены с целью повышения безопасности по всей территории страны и на ее границах, откуда могут поступать угрозы.

Как подчеркнул президент, российские инструкторы являются настоящими экспертами, и, кроме того, ЦАР получила военную технику российского производства.

Ранее сообщалось, что Фостен-Арканж Туадера совершил официальный визит в Москву, где его встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза.