Президент ЦАР Туадера прибыл в Москву с официальным визитом

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера совершил официальный визит в Москву, где его встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза. Об этом сообщило РИА Новости.

Туадера планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках своего трех-четырехдневного визита.

Как ранее рассказал ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов, в 2024 году в ЦАР практически 1 тыс. боевиков сдалась российским военным специалистам.

Ключевыми событиями 2024 года стали открытие границы между Чадом и ЦАР после 10-летнего перерыва и успешные совместные операции на севере страны. Эти действия привели к ликвидации сотен боевиков и освобождению десятков населенных пунктов от террористической угрозы.

Кроме того, значительное внимание было уделено сглаживанию межэтнического конфликта в районе Обо и восстановлению безопасности на востоке ЦАР.

Ранее, 14 января, стало известно, что министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с официальным визитом в Киев.