Президент Турции Эрдоган намерен представить свой мирный план по Украине на саммите G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящем саммите G20 в Бразилии предложит план по завершению конфликта на Украине, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Эрдоган намерен представить свое предложение в понедельник, 18 ноября, на встрече лидеров стран «Больной двадцатки». В его плане содержится несколько основных моментов, включая предложение Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вступления Украины в НАТО минимум на 10 лет.

Кроме того, Турция предлагает создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса, где планируется разместить международные военные силы для обеспечения безопасности.

Как сообщили турецкие чиновники, такой подход рассматривается как наиболее реалистичный способ урегулирования конфликта, хотя они осознают, что Киеву будет сложно согласиться на такие условия.

Саммит G20 будет проходить с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Россию на встрече представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Ожидается, что обсуждение ситуации в Украине займет значительное время в рамках заседаний.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с Дональдом Трампом вывод войск США из Сирии.