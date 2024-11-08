Эрдоган обсудит с Трампом вывод войск США из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о своем намерении обсудить с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии, как сообщило агентство Anadolu.

«В новый период мы продолжим наши встречи с Дональдом Трампом и обсудим, как будем формировать развитие событий на Ближнем Востоке. Будем делать это как прежде, с помощью телефонной дипломатии», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что планирует рассмотреть вопрос о выводе американских сил из Сирии и прекращении поддержки террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), которая находится под запретом в Турции.

Президент Турции отметил, что в ходе предыдущего президентского срока Трампа у него не возникало трудностей в общении с американским руководителем.

Ранее сообщалось, что беспилотники ударили по американской военной базе в Сирии. База США расположилась в районе города Дейр-эз-Зор — самого крупного и стратегического важного города на востоке Сирии.