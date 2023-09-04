Президент Турции заявил о готовности в посредничестве по вопросу Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал важное заявление, обозначив свою страну готовой взять на себя посредническую роль в разрешении конфликта на востоке Украины.

Это заявление было сделано сегодня, 4 сентября, в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Сочи.

Эрдоган выразил готовность Турции к дипломатическим усилиям в этом направлении.

О том, какие шаги будут предприняты и в какие сроки, Эрдоган не уточнил.