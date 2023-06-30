Президент Украины Зеленский выдвинет НАТО ультиматум

Как сообщил Жовква, президент планирует выдвинуть свои условия Североатлантическому альянсу – либо Украину приглашают для начала процедуры вступления в альянс, либо Зеленский не станет посещать саммит, планирующийся в Вильнюсе.

Он также заявил, что заявка от Украины уже находится перед участниками альянса и назвал отсутствие ответа на нее – «дефицитом мужества» со стороны НАТО.

Он заявил, что ответ на данную заявку будет подразумевать приглашение к вступлению. Киев просит утвердить заявку, и если это условие не будет выполнено, то президент не нанесет визит в Вильнюс, заключил Жовква.