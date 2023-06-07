Президент Украины Зеленский заявил, что разочарован реакцией ООН на ситуацию с Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией ООН на ситуацию с Каховской ГЭС. Также глава государства сообщил, что шокирован отношением Красного Креста к чрезвычайному происшествию в Новой Каховке из-за разрушений на гидроэлектростанции.

В интервью немецкой газете Bild (Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания) Зеленский отметил, что крупные международные организации либо не дали ответ на запрос о помощи, либо в дипломатической форме дали отказ.

«То, что сейчас происходит, – это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа. Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников», – сказал Зеленский.

В ночь на 6 июня ВСУ атаковали крупнейший и важный объект Херсонской области – Каховскую ГЭС. По данным властей региона, плотина не была разрушена, но пострадала верхняя часть станции. В результате инцидента произошел неконтролируемый сброс воды. Город Новая Каховка, который расположен недалеко от плотины, был подтоплен. Вместе с ним еще 18 населенных пунктов оказались погружены в воду. В зоне риска остаются порядка 30 городов и сел.

7 июня в ООН оценили обстановку после инцидента. По данным международной организации, ситуация после разрушения Каховской ГЭС ухудшится в ближайшие часы.

Как отметили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, одно из крупнейших водохранилищ – Каховское, через несколько дней полностью обмелеет.

В результате удара по ГЭС в Херсонской и Запорожской областях значительно ухудшится экологическая обстановка. Повысился риск обмеления Северо-Крымского канала, воду по которому из Днепра пустили в феврале 2022 года.

Власти Крыма сообщили, что регион готов к такому сценарию. Никаких негативных последствий для Крыма и Севастополя это не понесет.