Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумным заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о подготовке к войне и выступил с предложением создать в Европе антивоенное движение.

Об этом он заявил в программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла говорит «нет» войне, а также напомнил, что человечество нуждается в мире.

По мнению главы Венесуэлы, Стармер говорит о войне от имени представителей элиты и производителей оружия, по вине которых начались две мировые войны.

Обращаясь к европейским лидерам, Мадуро предложил создать мощное социальное, народное антивоенное, антимилитаристское движение против войны, к которой призывает этот «безумный премьер-министр Стармер».

Ранее журналист Боуз заявил, что Британия в случае войны с Россией проиграет в течение 24 часов.