Журналист Боуз: Британия в случае войны с Россией проиграет в течение 24 часов
Кира Стармера упрекнули в желании развязать Третью мировую войну
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В понедельник, 2 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Британия, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим «готовности к войне».
Заявление политика на своей странице в соцсети X прокомментировал журналист Чей Боуз.
По его мнению, столкновение с РФ грозит Лондону разгромом в течение суток.
Но, считает Боуз, этой войне не бывать, так как власти Британии не могут победить бедность, преступность, массовую иммиграцию и проблемы в системе здравоохранения.
Правительство Великобритании подготовило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году.
Рекомендации связаны с внешней и внутренней безопасностью, политикой Лондона в отношении украинского конфликта, модернизацией армии и ядерной доктриной.
Ранее сообщалось о том, что Мерца уличили в одержимости победить Россию.