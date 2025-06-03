В понедельник, 2 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Британия, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим «готовности к войне».

Заявление политика на своей странице в соцсети X прокомментировал журналист Чей Боуз.

По его мнению, столкновение с РФ грозит Лондону разгромом в течение суток.

Но, считает Боуз, этой войне не бывать, так как власти Британии не могут победить бедность, преступность, массовую иммиграцию и проблемы в системе здравоохранения.

Правительство Великобритании подготовило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году.

Рекомендации связаны с внешней и внутренней безопасностью, политикой Лондона в отношении украинского конфликта, модернизацией армии и ядерной доктриной.

Ранее сообщалось о том, что Мерца уличили в одержимости победить Россию.