Президент Венесуэлы подписал указ о включении западной части Гайаны в состав своей страны

Данная провинция занимает две трети Гайаны. Ранее в Венесуэле был проведен референдум, на котором более 90% проголосовавших высказалось за то, что Эссекибо должна входить в состав Венесуэлы. И вот теперь Николас Мадуро подписал соответствующие государственные указы, по которым данная провинция официально считается неотъемлемой частью страны. Об этом рассказало издание Ultimas Noticias.

Данный регион получил название Гайана-Эссекибо. Он числится 24-м штатом Венесуэлы. Одним из указов изменена карта государства с учетом новой территории. Ее главой назначен капитан Алекcис Родригес Кабельо.