Президент Венгрии указала на невозможность решения конфликта на Украине военным путем

По ее мнению, необходимо искать дипломатическое решение этой проблемы.

Каталин Новак рассказала о своей встрече с украинским лидером. Она заявила, что он стремится продолжить боевые действия, чтобы вернуть утраченные территории. Сама она не поддерживает подобные устремления.

«Украинский президент представляет украинские интересы, венгерский – венгерские», - сообщила Новак.

Слова политика опубликовало онлайн-издание Index. По ее утверждению, она донесла свою точку зрения до Зеленского, заявив напрямую – Киев должен сесть за стол переговоров, чтобы прекратить ведущуюся войну.