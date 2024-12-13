Президента Грузии пообещали отправить на пенсию против ее воли

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что по закону президент республики Саломе Зурабишвили уйдет в отставку и выйдет на пенсию, несмотря на ее желание задержать на посту. Такое заявление глава кабмина сделал в интервью телеканалу Real TV.

По словам премьер-министра, Зурабишвили пыталась причинить вред национальным интересам Грузии на протяжении трех лет. Ситуацию политик назвал «печальным явлением». Кобахидзе отметил, что президенту придется сложить полномочия даже при ее желании остаться на должности подольше.

«Грузия была и остается парламентской республикой. Соответственно, президент не смогла многого испортить в нашей стране. 29 декабря окончательно истекает срок ее полномочий, и, конечно, ей придется выйти на пенсию», — сказал премьер-министр Грузии.

Напомним, что 14 декабря в Грузии пройдут президентские выборы. Полномочия Зурабишвили официально истекут 16 декабря. Ответственность за избрание нового главы Сракатвело легла на коллегию выборщиков, а не на граждан. Представитель действующей политической партии Михаил Кавелашвили является пока единственным кандидатом. Он может сместить

Зурабишвили тем временем заняла твердую позицию. Она заявляла, что не покинет пост президента, даже когда будет избран новый глава государства. По мнению политика, парламентские выборы были нелегитимными.

Ранее СаломеЗурабишвили заподозрили в намерении сорвать выборы президента Грузии.