Первая в истории Грузии женщина-президент Саломе Зурабишвили может организовать национальную забастовку и сорвать выборы нового главы государства. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, Зурабишвили хочет сохранить за собой пост президента и может помешать выборам нового лидера Грузии. Также источник отметил, что блокаду парламента и национальную забастовку политик устроит по согласованию с западными кураторами. При этом действия силовиков в этих митингах могут оказаться жестокими.

«Для этого планируется призвать активистов блокировать здание парламента», — добавил собеседник.

По словам источника, главная цель не только в дестабилизации обстановки в стране, но и кадровые перестановки в кабмине. Премьер-министра Ираклия Кобахидзе могут заставить сложить полномочия ради новой власти, режима и пришествия лидеров Грузинского национального легиона*, воющего на Украине.

Напомним, выборы президента Грузии пройдут 14 декабря. Спустя два дня после этого полномочия Саломе Зурабишвили истекут. Однако президент не признает прошедшие парламентские выборы легитимными и отказывается покидать пост при действующей власти.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иск Зурабишвили о неправомерности выборов.

*Запрещенная в России террористическая организация