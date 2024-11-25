Президентом Уругвая станет бывший учитель истории

Яманду Орси одержал победу на выборах президента Уругвая во втором туре, набрав почти 50% голосов. Об этом сообщил «РБК», ссылаясь на иностранное СМИ.

На прошедших в воскресенье выборах президента Уругвая победил Яманду Орси. бывший учитель истории. По данным Bloomberg, в ходе второго тура голосования он получил более 49% голосов. Его кандидатуру поддержал экс-президент страны Хосе Мухика.

Орси обозначил свои приоритеты, заявив о намерении создать более «интегрированное» общество и обеспечить устранить экономическую, социальную и политическую поддержку. Его оппонент, Дельгадо, уже признал свое поражение.

Действующий президент Уругвая Луис Лакалье Поу также поздравил Орси с победой, отметив, что выборы прошли в демократической и мирной обстановке. Об этом политик написал на своей странице в социальных сетях. Ожидается, что инаугурация нового президента состоится 1 марта 2025 года.

Ранее министр внутренних дел Уругвая подал в отставку после скандала. Вместе с ним должности оставили ещё несколько виновников.