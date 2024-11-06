Президентские выборы в Молдавии вместо народного волеизъявления превратились в государственный переворот. Так считает депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет. Его точку зрения привело РИА Новости.

По мнению парламентария, Майя Санду сама лишила себя легитимности тем, как были проведены молдавские выборы.

«Фактически под ширмой жестко контролируемых извне выборов в Молдавии произошел государственный переворот, поэтому легитимности сегодня у Санду не больше, чем у просроченного президента Зеленского», — указал он.

Шеремет добавил, что Молдавия тем самым утратила государственность и суверенитет. По этой причине Санду не стоит признавать президентом страны, чтобы не поддерживать политический терроризм.

Ранее депутат Госдумы Слуцкий высказал примерно такую же точку зрения. Он назвал выборы в республике позором и профанацией, за счет чего не стоит признавать Санду законно избранным президентом. Большой части молдаван, которые проживают за рубежом, не дали проголосовать, за счет чего политик и сумела одержать победу.