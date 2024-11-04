Прошедшие в минувшее воскресенье в Молдавии президентские выборы, в которых первенствовала действующий глава государства, евроинтегратор Майя Санду, смело можно назвать позором и профанацией. Такую точку зрения в беседе с RT высказал глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, после обработки 99,01% протоколов результат Санду составляет 55,22% голосов. Ее оппонент, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, смог заручиться поддержкой 44,78%. Примечательно, что после обработки 100% протоколов внутри самой Молдавии Стояногло побеждает, набирая 51,19%. Санду же в своей стране смогла заручиться поддержкой 48,81 процента голосов избирателей.

Слуцкий обратил внимание на вышеуказанные факты, полностью согласившись, что победу Санду дали голоса молдаван, что не проживают в стране и не факт, что вообще вернутся на родину.

«Очевидно непопулярный в народе президент был протащен на новый срок усилиями своих западных хозяев. Решающие голоса Санду получила за счет молдавских диаспор за рубежом в странах Запада. Точно так же, как это и было в случае с голосованием на референдуме по евроинтеграции», — отметил депутат.

Слуцкий подчеркнул, ни для кого уже не секрет, что проживающие в России сотни тысяч молдавских граждан были фактически ограничены в своем избирательном праве. Как известно, ЦИК Молдавии выделил для двух избирательных участков в РФ всего 10 тыс. бюллетеней. Парламентарий также напомнил, как молдавские власти всеми силами блокировали накануне дороги на границе с Приднестровьем, не давая возможности местным жителям выразить свою волю.

«Не говоря уже об откровенном блокировании доступа к участкам жителям Приднестровья. При этом выборы проходили в условиях тотальной цензуры, если не диктатуры: были запрещены и закрыты оппозиционные политпартии и СМИ. Манипуляции и фальсификации в угоду Запада и против молдавского народа — вот результат двойной выборной кампании», — добавил Слуцкий.

Ранее мы писали, что аналитик Чуря рассказал, как Санду фальсификациями победила на выборах.