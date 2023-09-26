Президенту Бразилии проведут операцию по замене сустава

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отправится в больницу 29 сентября для проведения операции по протезированию тазобедренного сустава. После этой операции, он по меньшей мере, 3 недели будет работать исключительно из резиденции во дворце Алворада. Об этом сообщает портал G1 .

Сообщается, что операцию будут проводить в больнице Сирио-Либанес в Бразилиа. Она будет проводиться под сопровождением личного врача президента и врача его администрации.

Согласно информации СМИ, бразильскому президенту предстоит операция по эндопротезированию для лечения его остеоартрита. Первые 4 дня после операции ему предстоит провести в больнице, после чего 3 недели он будет выполнять обязанности из резиденции. Сообщается также, что до 6 недель президенту будут противопоказаны путешествия.