Венгерский лидер занял непримиримую позицию по отношению к Киеву, и даже Макрону не удастся уговорить его поменять точку зрения.

Издание Politico выпустило статью, в которой предупредило, что премьер-министр Венгрии способен сорвать саммит ЕС, который состоится в середине декабря. На мероприятии должны решить судьбу обещанных правительству Зеленского 50 миллиардов евро. Там же обсудят вступление Украины в Евросоюз. Эммануэль Макрон пытается договориться с Орбаном, чтобы убедить его сменить позицию, но безуспешно.

«Он постоянно пытается и постоянно терпит неудачи. Он пытался договориться с Трампом, потом с Путиным, а теперь пытается с Орбаном», - привели журналисты слова одного из европейских дипломатов.

Они также заявили, что Макрон снова потерпит крах. Евросоюз со временем окончательно признает свою усталость от помощи Украине. Это может даже привести к развалу этого объединения.