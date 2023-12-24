Президенту Украины показали границы его страны в следующем году
Фото: [©РИА Новости]
По словам экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, Незалежная может потерять большую часть территорий, поскольку их могут себе вернуть Польша, Венгрия и Румыния. Об этом он сообщил на одном из каналов видеохостинга.
Он уточнил, что Одесса может вернуться в состав РФ.
По мнению Джонсона, у Киева отсутствуют перспективы светлого будущего. Украинскому лидеру регулярно докладывают, что его армия терпит поражение на поле боя, терпит значительный недостаток боеприпасов.