При атаке на Израиль погибло по меньшей мере 3 американца

Как минимум три гражданина Соединенных Штатов погибли во время палестинской атаки на территорию Израиля. Об этом сообщил американский телевизионный канал CNN со ссылкой на внутренний документ правительства.

В меморандуме сообщается, что американский Госдеп знает о трех гражданах, погибших во время нападения Палестины. Сообщается также, что у департамента есть информация об американцах, чье местоположение неизвестно.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее сообщал CNN, что дипломаты уже занимаются проверкой информации о погибших в Израиле американцах, но количество погибших и пропавших он не называл.

Утром 7 октября на Израиль было совершено нападение, в ходе которого палестинское движение ХАМАС запустило по территории государство свыше 3000 ракет.