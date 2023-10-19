Снаряд, использованный при атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе, был произведен во Франции. Соответствующее заявление сделал мэр Севастополя Михаил Развожаев в своих социальных сетях .

В своем посте Развозжаев сообщил, что осколок от ракеты передавался французским журналистам с телевизионного канала France 2, которые прибыли на место происшествия для съемки репортажа. Как заявил градоначальник, журналисты были неприятно удивлены, когда увидели, чья ракета была задействована при нападении.

Атака на штаб Черноморского флота, расположенного в Севастополе, случилась 22 сентября. Он был атакован украинской стороной. Отечественные ПВО-системы сбили 5 ракет. 1 человек числится пропавшим без вести с момента нападения.